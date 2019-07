Malagò, candidiamo Pellegrini membro Cio

ROMA, 24 LUG - "Le donne nello sport sono le mie ambasciatrici. Si è visto quanto hanno contato anche nell'assegnazione dei Giochi 2026 a Milano-Cortina. Ora punto a far eleggere Federica Pellegrini a Tokyo quale membro Cio in quota atleti". Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un Forum all'ANSA. "Contiamo di avere molte donne, competenti, anche nel Comitato organizzatore di Milano-Cortina 2026" ha aggiunto.