Malagò, vertice su governance il 31/7

ROMA, 24 LUG - "Sul tema della governance stiamo lavorando ogni giorno. Il 31 luglio daremo a Palazzo Chigi, dal sottosegretario Giorgetti, con i sindaci Sala e Ghedina e i governatori Fontana e Zaia per cominciare a entrare nel dettaglio dell'architettura societaria. Intendiamo garantire la massima trasparenza e il massimo rispetto delle regole. Non dimentichiamo che il 93% degli impianti esiste già". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un Forum dell'ANSA sull'assegnazione a Milano-Cortina dei Giochi 2026. "Avremo un comitato organizzatore che si occupa dell'evento specificatamente. Poi - ha spiegato il n.1 dello sport italiano - serve un capo-azienda, un uomo macchina. Deve essere un manager con curriculum internazionale. Io Ho qualche idea ma non sono innamorato di nessuno. Si tratta di persone che non stanno per strada e che non se se possono essere attratte da un avventura di sette anni".