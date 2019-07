Milano-Cortina: Malagò, orgoglioso unità

ROMA, 24 LUG - "Rivedere il filmato dell'annuncio dell'assegnazione mi emoziona ancora. Mi ha reso orgoglioso il fatto che, in un Paese diviso in ogni cosa, negli ultimi tempi c'era invece una situazione di grande unità e compattezza. E' stata una grande prova di intelligenza e maturità". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un Forum dell'ANSA dedicato all'assegnazione all'Italia, con Milano-Cortina, dei Giochi olimpici invernali del 2026. "Ero convinto di vincere perché sul 'pezzo' io ci stavo da anni, preparando un 'blocco' di voti per altre candidature poi saltate ma che è venuto buono ora", ha aggiunto Malagò.