Oro e primato per Milak nei 200 farfalla

ROMA, 24 LUG - L'ungherese Kristof Milak ha vinto l'oro nella finale dei 200 farfalla ai Mondiali di nuoto di Gwanju, in Corea del Sud, migliorando anche il primato mondiale col tempo di 1'50''73. Quarto posto per l'azzurro Federico Burdisso, che ha realizzato il record italiano con in 1'54''39. Sul podio insieme con Milak sono saliti il giapponese Daiya Seto, medaglia d'argento, e il sudafricano Chad Le Clos, bronzo.