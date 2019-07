Bild, Hoeness lascerà presidenza Bayern

BERLINO, 24 LUG - Dopo quarant'anni, Uli Hoeness starebbe per a lasciare la presidenza del Bayern Monaco a un ex manager dell'Adidas. Lo riferisce la Bild, secondo cui Hoeness non si ricandiderà per la presidenza del club bavarese a novembre. Secondo il quotidiano popolare, il prossimo presidente del Bayern dovrebbe essere Herbert Hainer, ceo Adidas dal 2001 al 2016, che siede già nel consiglio di sorveglianza del club.