Real-Arsenal 3-2, si infortuna Asenzio

ROMA, 24 LUG - Il Real Madrid ha battuto 3-2 ai rigori l'Arsenal in un incontro di International Champions Cup disputato a Landover (Maryland, Usa), dopo che i 90' regolamentari si erano chiusi sul 2-2. La notizia è però il grave infortunio del madridista Marco Asensio, il quale secondo i media spagnoli potrebbe aver subito la rottura del crociato del ginocchio sinistro e rischia di star fuori almeno sei mesi. Zinedine Zidane si è detto molto dispiaciuto e preoccupato per il giocatore, la cui assenza potrebbe determinare un cambio di strategie nel mercato merengue. "Brutte notizie per lui e anche per noi", ha commentato il tecnico dell'Arsenal, Unay Emery, il quale teme che per questo possa sfumare l'arrivo a Londra di Dani Ceballos, ormai vicino all'accordo con i Gunners. Anche Gareth Bale, dato per sicuro partente a Madrid ma autore oggi di una convincente prestazione, potrebbe essere a questo punto trattenuto.