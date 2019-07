Nuoto: 'mista mixed' Italia in finale

ROMA, 24 LUG - Il quartetto azzurro della mista mixed si è qualificata alle finale ai mondiali di nuoto Gwangju, in Corea del Sud, segnando il sesto tempo che è anche il record italiano - 3'44"38, con Margherita Panziera (dorso, 1'00"19), Nicolò Martinenghi (rana, 59"50), Elena Di Liddo (delfino, 56"83) e Manuel Frigo (sl, 47"86) - e conquista il pass per Tokyo 2020. L'Italia dovrebbe cambiare formazione in finale con l'ingresso di Simone Sabbioni, Fabio Scozzoli e Federica Pellegrini. In precedenza, Alessandro Miressi aveva raggiunto le semifinali dei 100 sl, col tempo di 48"57. Niente da fare per Santo Condorelli, 18/o nei tempi. Supera le batterie Ilaria Cusinato nei 200 farfalla che chiude col 12esimo tempo di 2'10"03. Sfortunata Silvia Scalia che si ferma ad un centesimo dalle semifinali col 17/o tempo dei 50 dorso in 28"30.