Golf: FedEx St.Jude è sfida tra big

ROMA, 24 LUG - Le stelle del golf mondiale, ad eccezione di Tiger Woods, Francesco Molinari, Rickie Fowler e Bernd Wiesberger, si sfidano da domani a domenica nel WGC-FedEx St.Jude Invitational. A Memphis, sul percorso del TPC Southwind, ci saranno quarantasei tra i primi cinquanta giocatori al mondo. Dal leader mondiale Brooks Koepka a Dustin Johnson (numero 2 del world ranking), da Shane Lowry - reduce dal primo trionfo Major in carriera arrivato domenica scorsa nella 148/a edizione dell'Open Championship - a Rory McIlroy passando per Justin Rose (oro ai Giochi di Rio de Janeiro 2016) e Justin Thomas. Nell'evento del mini circuito mondiale - secondo per importanza solo ai tornei del Grande Slam - Koepka punterà a difendere anche la leadership della FedEx Cup dopo il sorpasso in vetta ai danni di Matt Kuchar. Il montepremi da 10.250.000 dollari di Memphis ha attratto 21 dei fenomeni europei e mondiali che si sono affrontati a Parigi in Ryder Cup. Woods e Molinari sono invece intenti a preparare i play-off della FedEx Cup.