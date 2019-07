Ghirelli,in serie C 3 anticipi al sabato

ROMA, 23 LUG - Al raduno degli arbitri e degli assistenti di categoria oggi a Sportilia è intervenuto anche il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che ne ha approfittato per conoscere il nuovo designatore Antonio Damato. Presente all'evento anche il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi. L'incontro è stato utile anche per parlare del prossimo campionato, visto che giovedì si conoscerà il calendario 2019-2020 che verrà reso noto dal Salone d'Onore del Coni, e in diretta Rai. "Siamo vicini alle esigenze dei tifosi, li abbiamo ascoltati - ha detto oggi Ghirelli -: per questo si giocheranno tre anticipi il sabato sera, uno per girone, e poi la domenica alle 15 e alle 17,30 più il posticipo Rai. Si torna, quindi, a giorni ed orari fissi. Si può cambiare solo se lo chiederanno i club, e verrà dato il via libera solo se si riuscirà a dimostrare che così facendo verranno più spettatori". E' stato istituito il premio Stefano Farina, l'arbitro scomparso 2 anni fa, conferito a dirigenti arbitrali della Serie C.