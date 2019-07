Mondiali nuoto: oro Quadarella nei 1500

ROMA, 23 LUG - L'azzurra Simona Quadarella ha vinto l'oro nella finale dei 1.500 sl, ai mondiali di nuoto di Gwangju, con il tempo di 15'40"89, nuovo record nazionale. Medaglia d'argento, dietro all'azzurra Simona Quadarella, che ha dominato fin dalla seconda vasca nei 1.500 metri stile libero ai Mondiali di nuoto in Corea del Sud, la tedesca Sarah Kohler (15'48''83). Bronzo alla cinese Jianjiahe Wang (15'51''00). Non ha partecipato alla gara l'americana Katie Ledecky, regina della disciplina, costretta al forfait per una indisposizione.