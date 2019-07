Petrucci,perdonare Hackett?Non sono Gesù

MILANO, 23 LUG - ''Sono pronto a perdonare Hackett? Io non sono Gesù Cristo. Sono un peccatore che andrà in Purgatorio e spera di meritarsi il Paradiso''. Il presidente della Fip, Gianni Petrucci, torna sul caso Hackett e lo aspetta venerdì a Pinzolo per ''chiarire'' la questione, dopo il duro sfogo del playmaker azzurro sui social (''Voglio rispetto''). ''Ho usato il Bonus Pater Familias del diritto romano - aggiunge Petrucci al Media Day della Nazionale - io lo aspetto venerdì, se ci sarà parlerò con lui ma poi divento presidente federale. Mi auguro che lui torni sereno e tranquillo. Con lui ho un rapporto particolare nella buona e nella cattiva sorte, ci ho parlato domenica e gli ho concesso, in accordo con il Ct Sacchetti e Datome, quello che aveva chiesto: non comprendo perché siano uscite quelle frasi, non le commento ma voglio chiarire. Non sono sconvolto, ho la pelle dura e capisco anche i momenti nella vita di una persona. Non penso all'eventualità che lui rinunci al Mondiale''.