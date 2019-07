Pellegrini accede a semifinale 200 sl

ROMA, 23 LUG - Federica Pellegrini esordisce bene nei suoi 200 stile libero ai Mondiali 2019 di nuoto a Gwangju (Corea del Sud). L'olimpionica azzurra si prende le semifinali col quinto tempo dei 200 in 1'56"81 arrivando seconda nella settima batteria vinta da Titmus (1'56"34, terzo tempo generale; detentrice del primato stagionale in 1'54"30). Spicca la vice campionessa olimpica Sjoestroem, unica sotto l' 1'56 in 1'55"14 che precede Siobhan Haughey di Hong Kong che tocca in 1'56"02. Avanti all'azzurra anche la 17enne cinese Junxuan Yang in 1'56"43; alle sua spalle la campionessa olimpica dei 100, la canadese Penelope "Penny" Oleksiak in 1'57"25. Dentro anche la campionessa olimpica del 2012, la statunitense Allison Schmitt col 14esimo tempo in 1'58"37 e la campionessa d'Europa, a francese Charlotte Bonnet, una posizione avanti in 1'58"21. Prima delle escluse l'ungherese Katinka Hosszu in 1'59"44. Non partita, oltre a Ledecky, l'australiana McKeon che alle Olimpiadi di Rio de Janeiro ha estromesso dal podio Pellegrini