Cagliari, arriva Rog,oggi visite mediche

CAGLIARI, 22 LUG - Visite mediche oggi a Milano per il nuovo acquisto del Cagliari, Marko Rog, centrocampista classe 1995 in arrivo dal Napoli. Il giocatore croato potrebbe raggiungere i nuovi compagni già questa stasera - o comunque entro domani - in ritiro a Pejo, in Trentino. Poi l'ufficialità. Rog ha disputato l'ultimo campionato in Spagna con il Siviglia, dove ha collezionato dieci presenze. Ma la trattativa è stata condotta con il Napoli, società proprietaria del cartellino. Con il club partenopeo Rog ha disputato 52 partite, realizzando due gol. E' il primo rinforzo del Cagliari per il centrocampo dopo la cessione all'Inter di Nicolò Barella. Ora il club rossoblù attende il sì del Boca Juniors per un altro centrocampista, l'uruguaiano Nandez, la cui partenza per la Sardegna a Buenos Aires viene data per certa.