Mondiali nuoto: un 39enne sul podio

ROMA, 22 LUG - Sul podio dei Mondiali a 39 anni, impresa che accade di rado nel nuoto. E' successo oggi a Gwangju, dove il brasiliano Nicholas Santos, che in patria tutti chiamano per nome, si è piazzato al terzo posto nella gara dei 50 farfalla con il tempo di 23"78. L'oro è andato all'americano Caeleb Dressel (22"35) e l'argento al russo Oleg Kostin (22"79). Particolare curioso è anche che Nicholas è il partecipante più anziano di tutta la rassegna iridata che si sta svolgendo in Corea del Sud. "Sono davvero contento, è stata la prima medaglia del Brasile - è il commento di Nicholas -. E pensare che non sarei qui se non fosse stato per l'invito della Fina. A 39 anni sto facendo la storia del nuoto, e per questo sono ancora più felice".