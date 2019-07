Milan: Reina, obiettivo Champions

MILANO, 22 LUG - Pepe Reina fissa gli obiettivi del Milan: un posto in Champions, onorare sempre la maglia. "Bisogna essere un grande spogliatoio - spiega il portiere spagnolo - serve la mentalità giusta, non bisogna mettere l'ego di ognuno davanti alla squadra. Il nuovo progetto parte da un gruppo unito che scenderà in campo onorando sempre la maglia. Dobbiamo avere la fame giusta per crescere e per lottare per i nostri obiettivi: dobbiamo migliorarci e riprovare ad andare in Champions League. Bisogna crescere, avere fame e crescere come gruppo, individui e società". Le prime impressioni di Reina su Giampaolo sono buone: "Mi sembra un ottimo allenatore con idee precise, l'identità della squadra sarà molto chiara. Dobbiamo imparare in fretta e abituarci alle sue idee".