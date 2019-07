Griezmann all'esordio nel Barcellona

ROMA, 22 LUG - "Da Leo (Messi) non ho ricevuto messaggi, però Suarez me ne ha mandato uno di benvenuto. Poi il gruppo mi ha ricevuto benissimo e ora voglio fare del mio meglio. Quelli di domani saranno i miei primi minuti con la maglia del Barcellona, e ho tanta voglia di scendere in campo, giocare con i miei nuovi compagni e divertirmi in campo e fuori". Barcellona-Chelsea di domani in Giappone, a Saitama, farà registrare l'esordio di Antoine Griezmann con la maglia 'blaugrana'. L'addio all'Atletico Madrid è stato polemico, ma lui si è detto "tranquillo". "Con il 'Cholo' Simeone - ha aggiunto il campione del mondo francese - ho una relazione che va molto al di là del rapporto tra allenatore e giocatore, gli voglio bene e con lui ho buonissimi rapporti".