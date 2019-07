Polonara resta alla Dinamo Sassari

SASSARI, 22 LUG - Ora è ufficiale, anche Achille Polonara giocherà per il terzo anno di fila con la maglia della Dinamo Sassari Banco di Sardegna. Dopo aver formalizzato il rinnovo del contratto con il canadese Dyshawn Pierre, la società biancoblu ha annunciato l'accordo per i prossimi due anni con l'ala marchigiana, battendo la concorrenza dei campioni d'Italia della Umana Reyer Venezia e di altre squadre che si erano fatte avanti. Con la firma di Polonara la formazione di Gianmarco Pozzecco completa la conferma in blocco del gruppo italiano che nella stagione conclusa un mese fa è arrivata in finale scudetto e ha vinto la Fiba Europe Cup. Queste ore potrebbero essere decisive per un altro colpo nel mercato nostrano: il Banco è vicino all'accordo con Michele Vitali.