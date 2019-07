Mondiali, Quadarella in finale dei 1.500

ROMA, 22 LUG - Simona Quadarella è in finale nei 1.500 ai Mondiali di nuoto di Gwangju. La 20enne romana ha ottenuto il secondo tempo delle batterie, in 15'51"59 (secondo crono in carriera, due centesimi oltre quello con cui ha vinto gli europei di Glasgow un anno fa) e domani sfiderà la statunitense Katie Ledecky, campionessa olimpica e mondiale di 800 e 1500 dal 2013, nonché primatista mondiale di entrambe le distanze 8'04"79 e 15'20"48. Ledecky ha ottenuto il miglior tempo in 15'48"90. Ha fatto un passo verso la zona medaglie anche Margherita Panziera, che ha ottenuto l'accesso alle semifinali dei 100 dorso. La trevigiana di Montebbelluna ha nuotato sotto al minuto col nono tempo di 59"99, mentre Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene) è la prima delle escluse, 17/a in 1'00"74 con otto centesimi di troppo rispetto alla russa Daria Vaskina. Il miglior tempo delle batterie è andato alla campionessa del mondo e bronzo olimpico, la canadese Kylie Masse in 58"91.