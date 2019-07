Golf: Lowry vince The Open

ROMA, 21 LUG - Shane Lowry vince la 148/a edizione dell'Open Championship. Per l'irlandese il sogno Major - il primo in carriera - è realtà. A Portrush, in Irlanda del Nord, il 32enne di Mullingar ha dominato la scena anche nell'ultimo round, caratterizzato dal maltempo e dagli errori. Niente da fare per Tommy Fleetwood, secondo. La Claret Jug, la mitica brocca d'argento destinata al vincitore del "The Open", il torneo più antico del Grande Slam (prima edizione nel 1860), va dunque a Lowry, nuovo Champion Golfer of the Year. L'irlandese succede a Francesco Molinari - undicesimo dopo una grande rimonta - e incassa un assegno da 1.935.000 dollari.