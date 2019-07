Insigne, è la mia squadra più forte

ROMA, 20 LUG - "Penso che sia il Napoli più forte di sempre in cui abbia giocato, stiamo crescendo e stiamo inserendo dei giovani forti. L'anno scorso è arrivato Fabian Ruiz, che in pochi lo conoscevano e ha dimostrato di essere un grande campione": così il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ai microfoni di Sky. "Siamo un grande gruppo e questa è la cosa importante - aggiunge - il mister sta cercando di farci arrivare i suoi concetti nel modo migliore possibile, perché bisogna affrontare questa stagione alla grande. Bisogna vincere e questo è il pensiero della squadra, dell'allenatore e della società. Cercheremo di completare la rosa per fare grandi cose". Sui tanti nomi accostati al Napoli in questa fase del calciomercato Insigne non si sbilancia: "Sono tutti grandi campioni e sono sempre i benvenuti - sottolinea - Non spetta a noi calciatori dire chi prendere. Chi arriverà deve avere la mentalità giusta per darci una mano. Spero di coronare il sogno di vincere lo scudetto. Ci proveremo fino alla fine".