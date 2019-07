Lotito, Milinkovic ha ambizioni

ROMA, 20 LUG - "Oggi la Lazio non è più un club di passaggio. Prima era un punto di partenza, ora un punto d'arrivo dove i giocatori ambiscono ad arrivare. Per quanto riguarda Milinkovic-Savic, lo scorso anno ho combattuto per trattenerlo, oggi ho meno armi per farlo. Ma questo non significa volersene privare a tutti i costi". così, in una intervista a Sky Sport il presidente della Lazio, Claudio Lotito. "Sergej - ha aggiunto - ha delle ambizioni sul piano personale che sono giuste e corrette e la società non vuole tarpargli le ali, perché per un giocatore arrivare a giocare nei club più importanti al mondo è la cosa più importante. Ha un prezzo? Un giocatore ha un prezzo quando viene messo in vendita. 100 milioni? Il mercato si fa con i fatti, quando arriverà una proposta concreta la esamineremo per capire che tipo di scelta farà il club".