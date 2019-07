Morto Moschino, colonna Torino anni '60

TORINO, 20 LUG - Torino in lutto per la morte di Giovan Battista Moschino, 80 anni, 253 presenze in nove stagioni con la maglia granata. Colonna della squadra negli anni Sessanta, "come regista di centrocampo - lo ricorda il club sul suo sito internet - fu irrinunciabile punto di riferimento per allenatori e compagni, oltre ad essere affidabile rigorista e professionista esemplare, amatissimo dai tifosi". Con il Toro ha vinto la Coppa Italia nel 1968 ed è stato brillante protagonista del terzo posto in campionato e della semifinale di Coppa delle coppe nel 1965. I funerali di Moschino saranno celebrati lunedì a Vigevano, alle 9.30, nella parrocchia di San Francesco.