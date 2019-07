Giampaolo, Milan oltre aspettative

MILANO, 20 LUG - Un ritiro ''oltre le aspettative'' ma con la necessità di avere ''tempo e pazienza''. E' il bilancio dei primi 10 giorni di lavoro offerto da Marco Giampaolo a Malpensa, prima della partenza verso gli Stati Uniti per la tournée del Milan. ''Sono stati 10 giorni di ottimo lavoro - nota il tecnico - ho trovato un gruppo di calciatori curiosi con un alto livello di professionalità e attenzione. Milanello è una struttura straordinaria, non potevo trovare di meglio. Sono contento, in questo periodo si dice sempre che siamo in luna di miele. I giocatori sono stati straordinari, sono andati oltre alla mie aspettative per la capacità di apprendere. Mi hanno davvero sorpreso: dobbiamo consolidare quanto fatto, migliorare altre cose, il tempo può essere il mio primo alleato''. A chi gli chiede se la rosa ha abbastanza qualità per apprendere i meccanismi tipici del suo gioco, il tecnico risponde di "essere sicuro di farcela": "Sono dalla mattina alla sera con la testa dentro il Milan, bisogna avere tempo e pazienza".