Sarri: Voglio Juve con giusta mentalità

TORINO, 20 LUG - "De Ligt non si è ancora allenato con i compagni, ma con il Tottenham farà sicuramente uno spezzone di partita". Maurizio Sarri annuncia l'esordio del difensore olandese nella partita di International Champions Cup con il Tottenham di domani a Singapore. "Siamo indietro rispetto agli inglesi - aggiunge Sarri -, ma domani mi piacerebbe vedere la squadra in campo con la giusta mentalità. Ronaldo? Ha vinto tutto a livello individuale partende defilato a sinistra, quindi all'inizio partirà da quella posizione. Con le sue qualità anche se lo spostassi non cambierebbe nulla".