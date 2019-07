Inter rilancia: Lukaku dista solo 5 mln

ROMA, 20 LUG - L'Inter si avvicina a Romelu Lukaku. Secondo il Daily Telegraph, ormai, è solo una questione di pochi milioni di sterline: per l'esattezza 5 (circa 5,5 milioni di euro). Il club nerazzurro, infatti, secondo il giornale inglese, avrebbe alzato l'offerta a 80 milioni di euro, mentre i 'Red Devils' ne chiedono 85 per il centravanti belga che oggi non giocherà l'amichevole contro quella che potenzialmente potrebbe diventare la sua nuova squadra. Nelle prossime ore la trattativa, vista la differenza ormai minima, potrebbe chiudersi.