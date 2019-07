Presidente Boca: De Rossi? Fatta al 99%

ROMA, 20 LUG - "Abbiamo saputo che De Rossi voleva chiudere la carriera nel Boca Juniors, parliamo di un profilo di livello mondiale e mi sembra che nella storia del nostro club non ci sia mai stato un giocatore italiano desideroso di indossare la nostra maglia. Peraltro, De Rossi è un campione del mondo. La trattativa con lui è stata portata avanti da Nicolas Burdisso, che è amico di Daniele". Così il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, parlando in conferenza stampa dell'imminente arrivo dell'ex capitano della Roma nel Boca Juniors. "Se devo per forza dare una percentuale sull'arrivo di De Rossi da noi, dico che al 99% sarà un giocatore del Boca Juniors", ha ammesso Angelici. Ormai un filo sottile divide De Rossi e gli 'Xeneizes' di Buenos Aires.