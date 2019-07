Sitting Volley:Europei, Italia in finale

ROMA, 19 LUG - Il 3-0 (25-12, 25-9, 25-23) ai Campionati Europei, ottenuto in semifinale sulla Germania vale una straordinaria doppietta per la nazionale di sitting volley femminile: la finale continentale contro la Russia e soprattutto la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. L'Italia è già sicura di un posto per la manifestazione giapponese, in quanto la Russia (vincitrice del Mondiale 2018) è già qualificata per il torneo paralimpico. "Una meravigliosa pagina di sport scritta con grinta e passione. Grazie ragazze!", il tweet del presidente del Comitato italiano Paralimpico Luca Pancalli.