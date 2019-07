Basket: Milano dtto europeo a Monaco

MILANO, 19 LUG - Il parquet del Bayern Monaco il prossimo 3 ottobre sarà il primo banco di prova europeo per la nuova Ax Milano di Ettore Messina, come confermato dal calendario di Eurolega pubblicato oggi. L'Olimpia potrebbe presto aggiungere al roster Micheal Roll (esterno americano, classe 1987) e Paul Biligha (centro italiano, 29 anni), dopo aver già ufficializzato gli arrivi Aaron White e Riccardo Moraschini, in attesa dell'annuncio di Sergio Rodriguez. L'esordio casalingo per Milano è programmato venerdì 11 ottobre contro lo Zalgiris Kaunas, proprio la squadra che ha soffiato all'Olimpia un posto nei playoff pochi mesi fa, in quella che si prospetta come un'annata estenuante, con il nuovo format a 18 squadre in Eurolega e a 17 in Serie A. La stagione regolare in Eurolega terminerà il 10 aprile, dal 21 i playoff fino alla Final Four di Colonia (Germania), in programma dal 22 al 24 maggio.