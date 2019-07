Milan: Bonaventura convocato per tournée

MILANO, 19 LUG - C'è anche Giacomo Bonaventura tra i 27 convocati di Marco Giampaolo per la tournée americana del Milan. Il centrocampista - operato per un intervento di pulizia alla cartilagine del ginocchio sinistro - inizierà presto a lavorare con il gruppo, senza però scendere in campo nelle amichevoli contro il Bayern Monaco (martedì 23 a Kansas City, alle 3 ora italiana) e il Benfica (domenica 28 a Foxborough, alle 21 ora italiana). Al ritorno dagli Stati Uniti il Milan affronterà il Manchester United (sabato 3 agosto a Cardiff, ore 18.25) e poi il FC Feronikeli, nella prima partita mai giocata in Kosovo dal club rossonero. Tra i convocati spicca la presenza di Daniel Maldini, figlio d'arte. Laxalt, Paquetà e Kessie rientreranno a Milanello dopo gli impegni con le nazionali per iniziare la preparazione rispettivamente il 23 luglio, il 30 e il 5 agosto.