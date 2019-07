Juve: Chiellini non parte per l'Asia

TORINO, 19 LUG - Niente tournee asiatica per Giorgio Chiellini. Oggi pomeriggio il difensore, che nell'allenamento di ieri ha accusato un lieve fastidio al polpaccio sinistro, non partirà per Singapore col resto della squadra per proseguire la preparazione a Torino. Resteranno alla Continassa, per proseguire i rispettivi programmi di recupero, anche Perin, Douglas Costa, Sami Khedira, Marco Pjaca e Aaron Ramsey. Nell'elenco dei 27 giocatori convocati da Maurizio Sarri per la tournee, non figurano anche Moise Kean e Luca Pellegrini, che dopo gli impegni con le rispettive Nazionali inizieranno ad allenarsi quando la squadra sarà in Asia. A causa di impedimenti burocratici nel rilascio del visto per l'ingresso in Cina, Demiral farà ritorno a Torino dopo la gara di domenica contro il Tottenham a Singapore.