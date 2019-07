Speciale Universiadi a'L'Uomo e il Mare'

ROMA, 19 LUG - La cultura dello sport come momento singolare d'integrazione e aggregazione fra i giovani che a Napoli si sono ritrovati in occasione delle Universiadi. Così la Rubrica 'L'Uomo e il Mare', curata e condotta da Giulio Guazzini con il montaggio di Roberto Toti, in onda domani alle ore 23.00 su RaiSport +HD dedicherà uno Speciale in apertura sulle Universiadi della vela disputate a Napoli nel braccio di mare prospiciente il Circolo del Remo e della Vela Italia. Interviste con Alessandra Sensini oro olimpico, tecnico della vela giovanile e vice presidente del CONI. Poi le voci degli azzurri e dei tecnici: gli olimpionici Giorgio Poggi e Davide Tizzano. Infine la cronaca della Regata internazionale d'altura Transpacific Race che ha visto protagonista Giovanni Soldini e il suo equipaggio sul trimarano Maserati terzi al traguardo di Honolulu isole Hawaii dopo una corsa avventurosa e ricca di imprevisti.