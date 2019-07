Modric perfetto per Milan 'mai trattato'

CARNAGO (VARESE), 19 LUG - Luka Modric ''sarebbe perfetto'' per il Milan ma Paolo Maldini nega contatti con il Pallone d'Oro in carica. ''Non lo abbiamo mai trattato - spiega il direttore tecnico rossonero durante la conferenza di presentazione di Theo Hernandez e Rade Krunic -. Noi cerchiamo profili giovani e forti da affiancare a giocatori con maggiore esperienza e già affermati e in questo Modric sarebbe perfetto''. Maldini nega le difficoltà del Milan sul mercato: ''A qualcuno sembra che il Milan sia rimasto indietro sul mercato ma chiude il 2 settembre. Noi vogliamo dare a Giampaolo la squadra al completo il prima possibile ma non c'è fretta. Abbiamo trattato Veretout ma il mercato è fatto di trattative, opportunità e scelte. Demiral? I giocatori forti e giovani costano tantissimo ma ad inizio mercato i prezzi sono pieni mentre verso la fine i prezzi sono più scontati''. Maldini accoglie Krunic (''ha ancora margini ma ad Empoli ha fatto vedere cose importanti'') e ripone molte aspettative su Hernandez.