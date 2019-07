Barella, arrivato in un grandissimo club

MILANO, 19 LUG - "L'Inter mi ha voluto fortemente e cercherò di ripagare la fiducia. La sensazione è quella di essere arrivato in un grandissimo club". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella, nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro il Manchester United a Singapore. "Io sono straconvinto del progetto dell'Inter, è il club migliore per me con un grande allenatore, sono ambizioso e voglio migliorare - ha aggiunto -. Ho raggiunto i compagni un po' più tardi e cercherò di raggiungere il 100% il prima possibile, il mister ci chiede tanto e noi dobbiamo dare tanto".