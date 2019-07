Ansia Woods, 'Forti dolori alla schiena'

ROMA, 19 LUG - "Ho dolori alla schiena e non riesco a muovermi come vorrei". Gli incubi del passato sembrano essere tornati a spaventare Tiger Woods. Il campione californiano, dopo il primo round della 148/a edizione dell'Open Championship, quarto ed ultimo Major 2019, ha lamentato nuovi problemi alla schiena. Solo 144/o con un deludente parziale chiuso in 78 (+7) colpi, il californiano ha spiegato di aver sofferto "per tutto l'arco dell'incontro". Le difficili condizioni climatiche di Portrush (Irlanda del Nord), tra umidità, pioggia e vento sembrano aver creato grandi difficoltà all'ex numero uno al mondo, che ha dichiarato di "non essersi mai scaldato completamente". E ora c'è grande apprensione verso lo stato di salute di Woods che, in passato, ha subito quattro operazioni alla schiena. Dopo aver ritrovato gioia, sorrisi e vittorie sul green (lo scorso aprile il capolavoro all'Augusta Masters) il campione USA è ritornato anche nella Top 5 mondiale.