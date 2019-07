The Open, Molinari delude, è 94/o

ROMA, 18 LUG - Il passo falso di Francesco Molinari, il flop di Rory McIlroy e Tiger Woods. E, ancora: la conferma di Brooks Koepka, l'exploit di John Bradley Holmes e l'hole in one di Emiliano Grillo. Sorprese e colpi di scena nel primo round della 148/a edizione dell'Open Championship, quarto ed ultimo Major 2019. A Portrush, in Irlanda del Nord, dopo il trionfo del 2018 Chicco Molinari inizia tra le difficoltà. L'azzurro, con un parziale di 74 (+3), è 94/o a otto colpi da Holmes, leader con 66 (-5). "Non è certo l'inizio che sognavo, devo fare tesoro degli errori commessi". Questa la delusione del piemontese al termine di un giro caratterizzato da due birdie, tre bogey e un doppio bogey. Sul percorso del Royal Portrush GC (par 71) nessuna chance di poter alzare al cielo la Claret Jug per Rory McIlory. Grande favorito della vigilia, il numero 3 mondiale è 150/o dopo uno score chiuso in 79 (+8) Gara da incubo pure per Tiger Woods. Il campione californiano con 78 (+7) è 144/o a forte rischio eliminazione.