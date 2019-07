Juve:fastidio al polpaccio per Chiellini

TORINO, 18 LUG - Juve in ansia per Giorgio Chiellini. Nel corso dell'allenamento odierno - si apprende dalla Juventus - il difensore ha accusato un leggero fastidio al polpaccio, lo stesso che lo ha tormentato nella scorsa stagione. Il giocatore rischia di saltare la tournee in Asia. Decisivo il test di domani mattina, quando d'intesa con lo staff tecnico si deciderà se farlo partire al pomeriggio col resto della squadra o lasciarlo a lavorare a Torino.