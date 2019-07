Torino-Pro Patria 3-2

TORINO, 18 LUG - Il Torino batte per 3-2 la Pro Patria nell'ultima amichevole disputata a Bormio, sede del ritiro dei granata. Nell'ultimo test prima dei preliminari di Europa League, la squadra di Mazzarri ha faticato non poco per battere la squadra di Lega Pro. Dopo essere passato in vantaggio con capitan Belotti, al 18' del primo tempo, i granata si sono fatti raggiungere da Parker a un minuto dal riposo e ad inizio del secondo tempo (7') sono andati in svantaggio per la rete di Mastroianni. Pochi minuti e sono arrivati il pareggio di Ansaldi (11') e il gol vittoria ancora di Belotti (14'). "Oggi un po' tutta la squadra mi ha fatto arrabbiare - ha commentato a caldo Walter Mazzarri ai microfoni di Torino Channel -. Il gruppo è affiatato, ma i ragazzi devono stare attenti a non sottovalutare le partite: se facciamo qualche 'bischerata' poi la paghiamo".