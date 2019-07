Mihajlovic inizia la terapia al S.Orsola

BOLOGNA, 18 LUG - Tre giorni dopo il ricovero di Sinisa Mihajlovic nel reparto di ematologia dell'Istituto Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola, si è concluso il percorso di tipizzazione della malattia: si tratta di una leucemia acuta prevalentemente mieloide. Lo spiega il Bologna calcio, sul proprio sito ufficiale. L'allenatore, prosegue il club ha iniziato in giornata il trattamento chemioterapico. Nonostante gli esami e le terapie, il tecnico è in contatto quotidiano diretto con i propri collaboratori, a Castelrotto, in Trentino Alto Adige, dove la squadra rossoblù è in ritiro.