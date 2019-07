Pogba si allontana, il Real deve vendere

ROMA, 18 LUG - Si complica l'affare Paul Pogba per il Real Madrid. L'attuale centrocampista del Manchester United resta nei sogni di Zinedine Zidane, allenatore dei 'blancos', che - secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Marca - ha incontrato il presidente Florentino Perez proprio per affrontare l'argomento. Pogba, che viene valutato 150 milioni dalla dirigenza dei 'Red devils', attualmente sembra fuori dalla portata di diversi club e fra questi proprio il Real Madrid che deve fare cassa, dopo una campagna acquisti dispendiosa, con oltre 300 milioni investiti. Fra i giocatori in esubero nella 'Casa Blanca' c'è il gallese Gareth Bale che, però, non vuole andarsene.