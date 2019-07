Zaniolo a Roma per le visite mediche

ROMA, 18 LUG - Mentre la Roma continua ad allenarsi a Trigoria sotto la guida del nuovo allenatore Paulo Fonseca, il 'gioiello' dei giallorossi Nicolò Zaniolo è tornato nella capitale e si è presentato nella clinica di Villa Stuart per le visite mediche d'inizio stagione. Zaniolo ha voluto anticipare il rientro dalle vacanze per mettersi a disposizione del tecnico, ma oggi, sia prima dei test che dopo averli sostenuti, non ha voluto fare dichiarazioni. Ora il 20enne talento romanista seguito sul mercato da Juventus e Tottenham svolgerà lavoro personalizzato, mentre i suoi compagni saranno impegnati nell'amichevole contro il Tor Sapienza. Sabato nuovo test della Roma a Trigoria, sempre senza Zaniolo e a porte chiuse, contro il Trastevere: è un derby della capitale che non si gioca dal 20 febbraio 1975. Il bilancio dei 18 precedenti è di 17 vittoria romaniste e un pareggio (nel 1933).