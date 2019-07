14-6 alla Cina, Setterosa ai quarti

ROMA, 18 LUG - Percorso netto del Setterosa vice campione olimpico che batte la Cina 14-6 (parziali 5-1, 3-1, 4-2, 2-2) chiude al primo posto il girone D e raggiunge in anticipo i quarti di finale dei mondiali in svolgimento a Gwangju. Le azzurre torneranno in vasca lunedì 22 luglio alle 18:30 locali, le 11:30 italiane, presumibilmente contro la perdente di Ungheria-Russia, ultimo incontro del calendario odierno che definirà i primi due posti del girone B (la seconda affronterà la terza del girone A, quasi sicuramente la abbordabile Nuova Zelanda).