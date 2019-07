Mertens "Juve ha preso campioni"

NAPOLI, 17 LUG - "Cosa serve per lo scudetto? Dobbiamo lavorare, in questi anni ho visto arrivare tanti giocatori e il Napoli ha fatto un importante cammino. Se guardo la Juve, però, vedo che hanno comprato Rabiot, De Ligt, Ramsey e Buffon, sono molto forti. Le altre squadre stanno comprando tanti giocatori, noi dobbiamo mettercela tutta e poi si vedrà". Lo ha detto Dries Mertens in un'intervista a Sky dal ritiro di Dimaro. L'attaccante azzurro ha spiegato che "sulla carta la Juve ha la squadra più forte, ma Ancelotti ha dato la sua impronta alla squadra", appoggiando l'idea di mercato del Napoli di prendere un altro centravanti: "Per come giochiamo adesso - ha detto - non gioco più da centravanti come facevo con Sarri. Lo scorso anno ho giocato dietro la punta, quindi non credo sarebbe male se prendessimo un'altra prima punta". "Il rinnovo? Vediamo, non lo so. Qui sto bene, mi sento ancora molto giovane. Come ho già detto sto pensando solo a questa stagione, poi vedremo".