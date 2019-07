Tennis: morto a 91 anni Beppe Merlo

ROMA, 17 LUG - E' morto a 91 anni Beppe Merlo, entrato nella storia del tennis per aver avviato una delle più durature rivoluzioni del gioco: il rovescio bimane. Due volte semifinalista a Parigi, due volte finalista a Roma e quattro volte tricolore negli Anni '50, in quel decennio e nel successivo, insieme con Gardini, Sirola e Pietrangeli, portò in alto il nome dell'Italia.