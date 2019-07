Dalla Spagna: Milan interessato a Modric

ROMA, 17 LUG - Un anno fa l'Inter, ora il Milan. A un anno di distanza dalla trattativa per convincere il Pallone d'Oro in carica a lasciare il Real Madrid per trasferirsi a Milano, sulla sponda nerazzurra, si parla di un interessamento del Milan per il centrocampista. E' l'ultima tentazione del Diavolo rossonero che, come ha ammesso Boban (simbolo croato come Modric) in conferenza stampa, va a caccia di un colpo clamoroso in questo mercato. A dare ampia diffusione alla voce del possibile interessamento del Milan è Marca, nella propria edizione online. Modric, giocatore peraltro molto gradito a Zidane, ha altri due anni di contratto con il club più titolato del mondo e si sta allenando in questo giorni con grande intensità, cosa che non gli riuscì un anno fa di questi tempi, a causa del prolungarsi dell'avventura nel Mondiale. Se è vero che il giornale spagnolo dà ampio risalto al presunto interessamento dei rossoneri per Modric, nello stesso articolo viene messo in risalto l'importanza che il giocatore potrà per il Real.