Mondiali sincro: Cerruti 6/a nel libero

ROMA, 17 LUG - Sesto posto per l'azzurra Linda Cerruti nella prova del solo libero ai Mondiali di nuoto sincronizzato in corso a Gwangju, in Corea del Sud. L'oro è andato alla pluridecorata russa Svetlana Romashina, l'argento alla spagnola Ona Carbonell, altra stella mondiale del sincro, e il bronzo alla giapponese Yukiko Inui. La squadra formata da Beatrice Callegari, Francesca Deidda, Costanza Ferro, Alessia Pezone, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Gemma Galli ed Enrica Piccoli ha ottenuto il sesto punteggio dei preliminari della routine libera. La finale è in programma per venerdì.