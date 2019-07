Stampa Spagna, Neymar si offre alla Juve

ROMA, 17 LUG - Mentre il tecnico del Psg Thomas Tuchel rivela che "so da tempo che Neymar vuole andarsene", ma convocherà il giocatore per la tournee asiatica dei parigini, O Ney continua a ribadire la propria volontà di lasciare il club che lo acquistò dal Barcellona per la cifra record di 222 milioni di euro. Ma i rapporti fra la dirigenza del Psg e quella del Barça, viene fatto notare dai giornali spagnoli, non sono buoni e l'arrivo in blaugrana di Antoine Griezmann ha complicato le cose. In realtà il Barcellona avrebbe fatto un tentativo per riportare Neymar 'a casa', ma l'offerta di Coutinho, Rakitic e 40 milioni a Parigi è stata ritenuta poco congrua. Così ora O Ney, tramite l'intermediario Pini Zahavi, valuta soluzione alternative che sarebbero, secondo quanto riporta 'El Mundo Deportivo', Real Madrid, Bayern Monaco e Juventus. Il Manchester United sarebbe invece stato scartato perché nella stagione entrante non giocherà la Champions League. La Juve viene definita "una serie aspirante" per ciò che riguarda Neymar.