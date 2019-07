FormulaE:Nissan,stagione super con Buemi

ROMA, 16 LUG - Nissan e.dams continua la serie di risultati positivi con il primo e il terzo posto di Sébastien Buemi nelle gare di New York, che si è così portato al secondo posto nella classifica piloti del campionato ABB FIA Formula E. Per Nissan, questo è stato il quinto podio consecutivo e il quarto per Buemi. Dopo il secondo posto in Germania, il terzo in Svizzera e il primo e terzo nella doppia corsa di New York, Buemi è diventato il primo pilota di Formula E della stagione a salire per quattro volte consecutive sul podio. Buemi ha registrato una crescita senza precedenti: dal 13° posto nella classifica punti dopo la corsa in Francia, ha guadagnato 89 punti in cinque gare, risalendo fino alla seconda posizione. Anche grazie ai risultati del compagno di squadra Oliver Rowland (miglior pilota esordiente), Nissan ha totalizzato 34 punti più delle altre scuderie nelle ultime cinque gare. ''Non potrei essere più fiero di tutti i membri di Nissa'' ha dichiarato Michael Carcamo, Nissan Global Motorsport Director.