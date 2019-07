Donne parlamentari vincono trofeo Jo Cox

ROMA, 16 LUG - La Nazionale Femminile Parlamentari in campo contro una rappresentativa di giornaliste in memoria di Jo Cox, la parlamentare inglese assassinata per le sue idee politiche. Il match di calcio a 5, organizzato dal Csi Roma in collaborazione con l'AssoCalciatori, è andato in scena al campo del Csi Roma animato anche dalla cronaca dello speaker ufficiale della Lazio Renzo Giannantonio. Al termine dei due tempi da 20 minuti, a prevalere è stata la nazionale delle Parlamentari che si è imposta in rimonta con il risultato di 2-1 (Ciaccio, Ascani 2) aggiudicandosi così la quarta edizione. A fare gli onori di casa prima del calcio d'inizio il presidente provinciale Csi Daniele Pasquini, e quello del Csi Lazio Daniele Rosini. A premiare le vincitrici è stato il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola. La partita è stata anche l'occasione per promuovere il progetto Aic #facciamogliuomini contro la violenza sulle donne.