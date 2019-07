Universiadi: Basile, ora cambi mentalità

FIRENZE, 16 LUG - "Le Universiadi sono andate bene. Speriamo sia nata una cultura diversa, in modo da creare le condizioni per altri eventi internazionali, anche con un livello agonistico superiore a quello che abbiamo ospitato". Lo ha detto il commissario straordinario per le Universiadi Gianluca Basile, a margine della festa della Lega Pro per i 60 anni della serie C, a Palazzo Vecchio, rispondendo ad una domanda sulle prospettive future per la Campania (che ha ospitato la manifestazione) e l'Italia. "La città di Napoli - ha detto - ha risposto molto bene. Adesso, per la Campania, i passi sono quelli di preservare gli impianti sportivi che sono stati realizzati: questo territorio ora ha impianti rinnovati, di assoluto livello, quindi è pronto per altre sfide. Auspico che almeno in regione, con i finanziamenti comunitari, ci sia la possibilità di continuare a investire nelle infrastrutture".