"Incontro Sabelli-federazioni sorpresa"

ROMA, 16 LUG - La riunione con le federazioni convocata dal presidente e ad di Sport e Salute, Rocco Sabelli, per il 31 luglio "onestamente è una grossa sorpresa". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in riferimento all'incontro che precederebbe la Giunta straordinaria del Coni del 2 agosto nel corso della quale dovrebbe essere definito il contratto di servizio tra i due enti. "Non ho parlato con il sottosegretario Giorgetti - ha aggiunto a margine della Giunta odierna - mi ripropongo di farlo nel pomeriggio. Onestamente se va tutto bene è una ripetizione, se invece le cose non vanno bene è inutile fare una riunione due giorni prima. Il mio auspicio è che vada tutto bene, sto lavorando in questo senso. Sabelli dice che siamo molto vicini, ma questa cosa del 31 luglio non la capisco".